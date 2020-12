Coman, fier de son but en final de Ligue des champions

Coman est fier d'avoir marqué un des buts qui ont permis au Bayern Munich de remporter la Ligue des champions l'année dernière et est déjà focalisé sur cette nouvelle édition de la compétition. Dans une déclaration aux médias officiels du club, il a parlé de cet objectif.

"C'était un but dans une finale de la Ligue des champions, donc j'étais très heureux. Nous l'avons fait et nous en sommes fiers, mais il s'agit d'une nouvelle édition et nous voulons la gagner. Je suis très fier de ce but et très heureux, mais c'était la saison dernière. Il s'agit d'une nouvelle Ligue des champions et nous voulons à nouveau réussir et la gagner", a-t-il déclaré.

Si le club continue ainsi, il est probable que, qu'il gagne ou non, il sera un candidat sérieux à la victoire finale. Coman a marqué trois buts et délivré deux passes décisives en trois matchs, ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus en forme de l'équipe. En effet, l'un des matchs a eu lieu dans la plus grande des compétitions européennes, contre le RB Leipzig.

Le but qu'il a marqué contre le PSG en finale l'année dernière restera à jamais gravé dans les mémoires. C'était le seul but du match, et il a joué un rôle majeur dans la conquête de l'Europe. C'était aussi une revendication personnelle : lors des matches précédents, le Français était remplaçant.