Coman pas inquiet si le Bayern signe Sané

Kingsley Coman dit qu'il n'aura "aucun problème" si le Bayern Munich signe avec Leroy Sané cet été, et a promis de rester et de se battre pour sa place dans l'équipe. Leroy Sane a été lié à un transfert au Bayern Munich en provenance de Manchester City depuis l'été dernier, mais la blessure de l'international allemand lors du Community Shield a interrompu les négociations. Les rumeurs sont reparties de plus belles alors que le mercato estival s'approche à grands pas.

Les pourparlers entre les deux clubs ont atteint un stade avancé la semaine dernière, mais un accord final n'a pas encore été convenu avec Manchester, qui demanderait un montant de 70 millions d'euros pour un joueur talentueux et précieux. Si l'international allemand devait en effet être transféré à l'Allianz Arena cet été lorsque le marché ouvrira ses portes, il devrait s'insérer dans la formation de Hansi Flick sur l'aile gauche.

Cependant, Kingsley Coman a occupé ce rôle pendant la majeure partie de la campagne 2019-2020 et n'est pas inquiet de perdre sa place après avoir rivalisé avec une foule de joueurs de classe mondiale pour obtenir un temps de jeu régulier depuis son arrivée au Bayern Munich en provenance de la Juventus. Le Français, souvent gêné par les blessures, a par le passé été en concurrence avec Arjen Robben et Franck Ribéry, parvenant à s'imposer au fur et à mesure des saisons.

Le joueur de 23 ans a déclaré à 'Sport Bild': "Si Sané venait, ce ne serait pas un problème ! Sauf si le club me dit qu'il n'a plus besoin de moi, mais je pense que le club sait ce qu'il a en moi. La situation de Leroy Sané n'a rien à voir avec mon propre avenir. Quand je suis arrivé au Bayern Munich, nous avions Franck Ribéry, Arjen Robben, Douglas Costa et moi, et j'étais encore un jeune joueur, devant les légendes Ribéry et Robben ! Vous pouvez voir que ce n'est pas un problème pour moi".

"C'est mieux pour l'équipe s'il y a beaucoup de joueurs à ce niveau", a conclu le Français. Kingsley Coman a poursuivi en disant qu'il n'était pas pressé de prendre une décision sur son avenir à long terme : "J'ai un contrat jusqu'en 2023, ce qui signifie que nous avons le temps. Je veux terminer la saison, après cela, en été, je peux penser à ma situation: ce que je veux faire, quelle décision est bonne".

Coman a ouvert le score lors de la victoire 4-2 du Bayern contre le Bayer Leverkusen le week-end dernier, portant son total à six buts cette saison en 29 matches. Le Français - qui avait auparavant connu des passages au Paris Saint-Germain et à la Juventus - est sur le point de décrocher le huitième titre de champion consécutif de sa carrière, le Bayern n'étant plus qu'à deux victoires de conserver sa couronne en Bundesliga.