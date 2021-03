Coman pour remplacer Pulisic en cas de départ ?

Le journal anglais 'Daily Mail' rapporte que Chelsea envisagerait de recruter l'attaquant Kingsley Coman en tant que remplaçant de Pulisic si celui-ci venait à quitter l'équipe. Les désaccords entre le joueur américain et Thomas Tuchel depuis son arrivée à Stamford Bridge pourraient pousser l'attaquant vers la sortie.

Les Bavarois n'ont pas l'intention de se débarrasser de leur joueur, mais si le Français n'accepte pas l'offre de prolongation du Bayern, ils envisageraient de le vendre plutôt que de le laisser partir gratuitement à la fin de la saison prochaine. Coman serait dans le viseur de plusieurs équipes européennes de premier plan comme Manchester City ou Manchester United.

Un point qui pourrait faciliter les négociations entre les deux clubs serait l'intérêt du Bayern Munich pour Pulisic lui-même. Liverpool suit également de près le jeune attaquant de Chelsea. Pulisic ne verrait pas d'un mauvais œil un départ du club londonien puisqu'il n'a pratiquement pas eu de temps de jeu depuis l'arrivée de Tuchel.

Cette saison, l'attaquant français du Bayern Munich a fait 27 apparitions en Bundesliga, en Ligue des champions et en Coupe, marquant six buts et délivrant 11 passes décisives.