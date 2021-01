Combien touche Messi pour chaque publication sur InstagramÂ ?

En plus des matches, la vie des footballeurs se poursuit en dehors des terrains. Et les fans demandent de plus en plus d'informations sur leurs idoles.

C'est à cela que servent les réseaux sociaux. Leo Messi est l'un des footballeurs qui a le plus de followers.

Et, s'il est vrai que Messi n'a pas autant recours aux réseaux que d'autres,il est indéniable qu'ils génèrent énormément d'argent. Selon l'étude "Salaires des meilleurs joueurs de football", réalisée par 'ApuestasOnline.net', Messi gagnerait la somme énorme de 658 600 euros par publication.

Cette étude prend en compte le nombre de followers que les joueurs ont. En moyenne, chaque abonné donnerait à Messi 0,0037 euros. Compte tenu du fait qu'il compte environ 178 millions d'abonnés, chaque publication lui rapporterait un peu plus d'un demi million.

Tout cela en tenant compte du fait qu'il s'agit d'une publication. En effet, pour chaque publication promouvant des marques comme "Budweiser" ou "Adidas", le chiffre pourrait monter de 23 000 euros.

Messi, selon cette étude, serait de loin le joueur qui gagne le plus sur Instagram. Il est suivi par Hazard avec 101 010 euros par poste, Alex Morgan (34 410 euros), Rafinha (12 210 euros) et de Martin Odegaard (9 990 euros).

Cela ne signifie pas que, tant qu'ils obtiennent un extra, les footballeurs disent "oui" à chaque proposition. En fait, Messi et Cristiano auraient tous deux rejeté une offre visant à être l'image d'une campagne touristique en Arabie Saoudite.

En ce qui concerne les clubs, Madrid serait le club ayant les revenus les plus élevés pour chaque publication. Les Merengues recevraient environ 350 760 euros pour chaque contenu sur Instagram, compte tenu de leurs 94,8 millions fans.