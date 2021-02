Comme promis, Rakitic n'a pas célébré son but

"Avec moi, ils n'ont pas respecté leurs promesses mais j'ai vécu beaucoup de bons moments là-bas et je ne célébrerais pas si je marque", avait déclaré Ivan Rakitic en début de semaine.

Et chose promise, chose due. Car si personne ne s'y attendait, c'est bien Ivan Rakitic qui a inscrit le second but des Andalous lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi contre le Barça ce mercredi soir.

Lancé dans le dos de la défense à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, le Croate s'est retrouvé tout seul dans la surface et a déclenché une lourde frappe qui a terminé sous la barre de Ter Stegen.

Un but que le joueur croate n'a donc pas célébré par respect pour ses anciens coéquipiers, et qui fut d'ailleurs le 100e but de sa carrière en clubs.