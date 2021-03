C'est le choc de la 27e journée de Ligue 1 entre l'OM et l'OL ce dimanche.

Le milieu lyonnais Rayan Cherki, lors d'une interview pour 'Téléfoot' s'est montré ambitieux et promet un grand match : "Sur un Olympico ou sur un derby ou sur un OL-PSG il y a cette petite flamme en plus qui nous fait vibrer, rappelle la pépite du centre de formation lyonnais dans l’émission Téléfoot. Moi je le prépare normalement, comme si c’était le dernier match de ma vie. Sur ce match, il n’y a aucun calcul à faire, peu importe la place où on se trouve. Il n’y a pas de favori. C’est du 50-50. C’est un Olympico, il faudra tout faire pour remporter ce match." Avant d'expliquer l'objectif du club, le titre : "On va viser le sommet, prévient-il. On va prendre chaque match comme si c’était celui qui allait nous permettre d’être champion. Etre champion dans ma ville d’enfance, dans mon club de cœur, j’espère que ce sera un rêve réalisé avant la fin de l’année."