Comment Carrasco est devenu le meilleur ailier de Simeone

"Mon passage en Chine m'a permis de grandir et d'apprendre de nouvelles choses, et j'ai eu l'impression en revenant à Madrid que les gens ici aussi avaient beaucoup mûri."

Cette maturité lui a donné la confiance de Simeone, qui l'a aligné en tant que piston gauche dans le match contre Barcelone, inscrivant le but de la victoire sur une contre attaque en solitaire lancée par Correa.

"C'est vrai que nous jouons parfois défensivement. Je m'adapte à l'équipe et je travaille pour être le plus utile possible. Je suis habitué à jouer comme piston avec la sélection belge, donc j'essaye de me servir de ça ici."

Pourtant c'est un système auquel l'Atletico n'est pas forcément familier, même si Simeone l'avait mis en place contre Cadiz. Il a permis de freiner les percées d'Ousmane Dembélé, très actif sur son côté droit, qui s'est échoué sur Carrasco et Hermoso.

Très à l'aise dans ce nouveau système, Carrasco pourrait bien devenir l'un des hommes forts de Simeone cette saison.