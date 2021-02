Comment Del Bosque gérait les rivalités Real-Barça dans le vestiaire

Entre la Coupe du monde 2010 et l'Euro 2012, les Clásicos entre le Real Madrid et le FC Barcelone sont devenus une guerre qui a provoqué l'instabilité de l'équipe nationale espagnole.

C'est pourquoi Vicente del Bosque a décidé de se tourner vers la psychologie du sport pour mettre fin à ce problème, comme il l'a lui-même révélé lors du "Congrès des cinq étoiles".

Je suis allé voir un spécialiste et il m'a dit : "Écoute, Vicente, la meilleure chose à faire est que chacun vienne avec le maillot qu'il apporte de son équipe et, quand il arrive à la porte du vestiaire, tu l'enlèves et tu l'accroches sur un cintre. Quand tu rentres, tu donnes à tout le monde le même maillot". C'était une façon de donner de la visibilité à quelque chose. J'ai eu recours aux services d'un psychologue pour aborder le problème", explique l'ancien entraîneur.

Del Bosque a cependant admis qu'il ne l'a jamais vraiment mis en pratique : "Je ne l'ai pas fait, j'étais trop gêné pour le faire, mais je croyais fermement que cela allait bien se passer. Heureusement, tout s'est bien passé et deux d'entre eux ont même reçu le prix du Prince des Asturies (Casillas et Xavi en 2012) et nous en sommes sortis plus forts".

Del Bosque a également expliqué les clés du succès de cette équipe : "Il faut faire croire aux joueurs qu'ils sont aux commandes, mais c'est l'entraîneur qui fixe les lignes directrices".

"Nous avons gagné et nous avons perdu. C'est le paradoxe du sport. Dans la vie, il faut s'habituer à perdre. Il faut se battre pour ne pas perdre, mais il faut s'y habituer et essayer d'éduquer les jeunes à la défaite, ce qui est le plus difficile", a déclaré l'entraîneur espagnol.