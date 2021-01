Comment la Bundesliga commencera 2021

Le match de dimanche entre le Borussia Dortmund et Wolfsburg, concurrents directs dans la lutte pour la qualification en Ligue des champions, est le duel le plus attrayant de cette journée allemande, tandis que le Bayern, actuel leader, accueillera l'avant-dernier Mayence 05 dimanche.

En raison de la pandémie de coronavirus, la traditionnelle pause hivernale en Bundesliga a été écourtée et la compétition reprend samedi avec sept matches, avec notamment le duel entre Stuttgart et le RB Leipzig.

Stuttgart, un classique du football allemand mais récemment promu après une saison en deuxième division, se porte bien et a même les places de qualification pour l'Europa League à portée de main.

Le RB Leipzig, quant à lui, est troisième, à deux points seulement du Bayern et à égalité de points avec le Bayer Leverkusen, et est dans la course au titre.

Le Borussia Dortmund, en revanche, a traversé une crise qui a conduit au licenciement de l'entraîneur Lucien Favre, juste après avoir concédé une défaite 5-1 contre Stuttgart, et s'est éloigné de la course au titre.

Entraînée par Edin Terzic, l'équipe est tombée à la cinquième place et pointe à 8 unités du Bayern.

Wolfsburg est quatrième avec deux points de plus. Avec cela, le match est un duel direct pour la quatrième place, qui ferme la zone de qualification pour la Ligue des champions.

Dortmund espère pouvoir compter dimanche sur son buteur Erling Haaland, qui souffre d'une blessure musculaire.

Le Bayern affrontera Mayence 05 après avoir récupéré Joshua Kimmich la dernière journée avant la pause.