Comment le conflit Zidane-Vinicius s'est réglé

Vinicius n'a ni fini ni commencé l'année 2021 avec l'importance qu'il souhaite, mais sa relation avec Zinédine Zidane s'est refroidie peu à peu depuis ce match à l'Etihad.

Vinicius pensait qu'il allait être titulaire lors du match de Ligue des champions de l'été dernier et a finalement été remplaçant, ce que l'attaquant n'a pas aimé ou pas voulu intégré.

'AS' rapporte que le joueur est resté avec Marcelo dans le vestiaire sur son téléphone pendant que ses coéquipiers faisaient une série d'exercices d'échauffement et testaient la pelouse, ce qui n'a pas du tout plu à Zidane.

L'entraîneur français ne l'a même pas fait s'échauffer et c'est la raison du froid dans sa relation avec le jeune Vinicius, pour lequel le joueur a fait son "mea culpa".

Quelques mois plus tard, 'AS' a appris que l'attaquant avait communiqué personnellement avec Zidane pour présenter ses excuses pour ce qui s'était passé et lui avait assuré qu'il n'aurait plus jamais un tel comportement.

Zidane a apprécié l'appel et le fait que le joueur a accepté qu'il avait eu tort, donc le Français a déjà répondu avec des rôles importants jusqu'à présent cette saison.