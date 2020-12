Comment le vestiaire barcelonais a vécu le tirage de Ligue des champions

Les autres années, tous les joueurs du Barça se réunissaient dans le vestiaire et pariaient sur le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Cette fois, la sobriété régnait au moment de voir le nom du PSG sortir.

'AS' raconte comment la cérémonie a été vécue depuis Barcelone, où, profitant du fait que l'entraînement était principalement destiné à la récupération, certains joueurs ont eu le temps de voir l'ensemble du tirage au sort à partir de 12h00.

Toute l'équipe ne pouvait pas être là. Pour des raisons de capacité et de prévention, seuls quelques joueurs sont restés dans le vestiaire, où le club a installé une télévision. Les paris ont été laissés de côté pour cette année.

Quant au tirage au sort, et avec certaines des plus grandes équipes déjà tirées, les Barcelonais espéraient retomber sur le Borussia Dortmund avant que Séville ne le tire et c'est le PSG qui a fini par sortir pour le Barça.

"Ouf !" et "P*tain" ont été les premiers mots avant d'entendre un "Allons-y !" unanime d'encouragement des joueurs. En outre, le journal dit que Leo Messi a immédiatement écrit à Neymar dans un groupe Whatsapp qu'il partage avec Luis Suárez.

Dans le groupe du Barça on est confiant que des joueurs comme Ansu Fati et Sergi Roberto reviendront avant février, ce qui donnera un autre air à l'équipe. En outre, il est possible que certains renforts arrivent en Catalogne en janvier si l'économie le permet.