"Vous devez Ãªtre des salauds"

Auteur d'une saison mitigée, les Spurs ont souvent manqué de personnalité lors des matches importants. José Mourinho l'a toujours souligné et a expliqué qu'il voulait que ses hommes aient la rage de vaincre.

Issue du documentaire d'Amazon "All or Nothing : Tottenham Hotspur", nous comprenons mieux le message qu'éssaie de passer "The Special One".

Dans le documentaire il sera possible de voir l'ancien coach de Manchester United dans le vestiaire des joueurs et... sans langue de bois : "Vous devez communiquer ! Et peut-être que je me trompe mais vous êtes des bons mecs. Mais pendant 90 minutes, vous pouvez pas être gentils. Vous devez être une bande de salauds. Mais des salauds intelligents, pas stupides. Des salauds dans le sens où vous allez gagner le match"