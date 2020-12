The Best : pour qui ont voté Cristiano Ronaldo et Messi ?

La cérémonie de la remise des prix The Best a été organisée ce jeudi soir par la FIFA, et Robert Lewandowski a été élu meilleur joueur de la saison après sa grande année avec le Bayern Munich.

Parmi les personnes qui pouvaient voter pour le prix The Best du meilleur joueur se trouvaient les capitaines des sélections nationales de la FIFA, dont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, capitaines du Portugal et de l'Argentine.

Pour voter, les deux joueurs qui étaient finalistes pour le prix aux côtés de Robert Lewandowski, devaient choisir trois joueurs pour former un Top 3.

Après la cérémonie, la FIFA a publié le décompte des votes, révélant ainsi pour qui les deux superstars avaient voté. Deux joueurs reviennent dans les Top des deux hommes : Robert Lewandowski... et Kylian Mbappé !

Dans l'ordre, Leo Messi a voté pour Neymar en première position, Kylian Mbappé en seconde, et Robert Lewandowski en troisième position. Cristiano Ronaldo, quant à lui, a voté pour Robert Lewandowski (1e), Leo Messi (2e) et Kylian Mbappé (3e).