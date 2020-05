Comment se déroulera la prochaine saison de foot ?

La pandémie de coronavirus a mis en pause nos vies ordinaires ainsi que l'économie mondiale afin de contenir la propagation du virus. Le sport professionnel a naturellement été durement touché. Les Jeux Olympiques ont été reportés l'année prochaine et toutes les ligues européennes de football se sont arrêtées. Même si la pandémie semble enfin ralentir en Europe, de nombreuses ligues de football de haut niveau commencent à se rendre compte que l'avenir s'annonce compliqué.



Avec pratiquement tous les titres de champion, les qualifications européennes pour la Ligue des champions de l'UEFA et la Ligue d'Europe, et les batailles de relégation/promotion qui n'ont pas encore été tranchées, toutes les ligues de haut niveau s'engagent à résoudre les saisons 2019-20 avant de passer à autre chose. L'UEFA a fixé la date limite du 25 mai pour toutes les ligues européennes afin d'indiquer comment elles peuvent terminer la campagne, apparemment au plus tard le 2 août avant la fin des compétitions européennes. Mais le championnat néerlandais est déjà terminée par exemple, rapidement suivie par la Ligue 1 française.

La saison est terminée en Ligue 1

Le Premier ministre français Edouard Philippe a annoncé qu'il n'y aura pas de football dans le pays avant septembre, ce qui met techniquement fin aux saisons de Ligue 1 et de Ligue 2. La ligue française avait mis en place un plan pour la campagne 2019-2020, qui devait reprendre à huis clos avec la 29e journée le 17 juin, puis des matchs tous les trois jours pour finir la saison entière le 25 juillet, les deux finales de coupe étant également jouées en juillet. La décision prise par le gouvernement a été un choc absolu.



Personne ne l'a vraiment vu venir et le football français devra voir comment il va évoluer avec tous les problèmes que cela entraîne. La LFP a utilisé des points par match pour le tableau final, qui a vu Nice échanger sa place avec Reims en cinquième position sur un face à face, tandis que Strasbourg dépassait Angers en dixième position. Du coup, le Paris Saint-Germain a été sacré champion ... un peu par défaut, même si sa victoire était plus vraisemblable.

Marseille se qualifiera pour la Ligue des champions avec le PSG, tandis que Rennes participera au troisième tour de qualification de la compétition.

Lille et Nice iront en Europa League avec Reims au deuxième tour de qualification, sauf si la finale de la coupe nationale peut être disputée.

Les deux derniers de la Ligue 1, Toulouse et Amiens, sont relégués, tandis que les deux premiers de la Ligue 2, Lorient et Lens, sont promus.

Comment se déroulera la prochaine saison ?

Le spectre de la pandémie fait planer le doute sur la façon dont se déroulera la prochaine dans chacune des ligues européennes mais aussi mondiale. Il va être compliqué de prévoir à l'avance quelles seront les conditions pour organiser des rencontres en toute sécurité. Le marché des transferts sera aussi très nuageux car les finances des clubs ont bien entendu été affectées et il ne faudra pas se louper dans ces choix.

Avec le manque de compétition, les soucis de quarantaine et les enjeux financiers, les transferts de joueurs pourront se transformer en casse-tête. Il est fort probable qu'une grande partie des joueurs mise sur la continuité pour ne pas prendre de risque en restant dans leur club actuel.

Le président de la commission médicale de la FIFA, Michel D'Hooghe, a déclaré qu'il ne pensait pas que le football devrait reprendre avant septembre au plus tôt, mais on peut douter du nombre de championnats qui seront terminés. Ensuite viendra la discussion sur la façon dont la campagne 2020-21 peut fonctionner.