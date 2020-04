Comment sera le monde du football après la pandémie ?

Les chiffres astronomiques des transferts des joueurs, les salaires mirobolants ou les autres sommes payées dans le monde du football pourraient bien ne plus avoir le même visage après la pandémie de coronavirus qui est en train de soumettre le football à une nouvelle réalité.

"Rien ne sera plus comme avant, a récemment déclaré Aleksander Ceferin, président de l'UEFA. Une fois la pandémie passée, il faudra s'asseoir et reorganiser le football actuel."

Ceferin et Infantino savent très bien que de gros changements sont à venir s'ils veulent que le football reprenne le plus vite possible et de la manière la plus viable possible pour les clubs comme pour leurs supporters dans les prochains mois.

Terminer les championnats cette saison est devenu une question de vie ou de mort pour les équipes. Les droits télévisés et les ventes des places dans les stades sont en train de faire perdre des millions d'euros aux clubs, grands comme petits.

Pour le moment, les clubs et leurs joueurs sont en train de mettre en place des accords pour que les joueurs renoncent à une partie de leurs salaires pour aider le reste du club, à l'image du FC Barcelone ou encore du Bayern Munich eu de l'Atlético Madrid. Une première idée pour réduire les budgets des grands investissements des clubs.

Alors que le monde souffre et craint cette terrible pandémie qui s'abat sur le monde, les clubs de football attendent patiemment de savoir comment sera l'avenir d'un monde sans lequel ils ne sont rien. Les clubs tenteront de trouver des sources de revenus afin de commencer une nouvelle saison pleine d'espoir en 2020-2021.