La conversation décisive de Simeone avec Luis Suárez

Après avoir livré une grande bataille pour le recruter, l'Atlético Madrid compte désormais sur la présence de Luis Suárez dans son effectif pour se battre pour le titre de Liga cette saison.

L'Uruguayen a été poussé vers la sortie par la direction du FC Barcelone et a choisi de se relancer du côté de la capitale espagnole et d'accepter le défi proposé par Diego Simeone.

Les amoureux du football ont hâte de voir ce que proposera la connexion Simeone-Suárez cette saison. Pour la chaîne officielle de l'Atlético Madrid, le numéro 9 a expliqué comment il avait fait son choix.

"La conversation que tu as avec l'entraîneur, c'est un plus. La manière dont il te motive, l'envie avec laquelle il te parle. C'est une conviction de plus pour faire ton choix. Mon envie était là parce qu'il n'y a pas besoin de parler pour connaître le football de quelqu'un", a déclaré l'attaquant uruguayen.

Une conversation qui a convaincu le Pistolero, qui après de longues négociations avec le Barça et l'Atlético, va commencer une nouvelle aventure du côté du Wanda Metropolitano.