VIDÉO : "L'impact d'André est énorme à Porto"

L'entraineur des Dragões a parlé du temps passé par André Villas-Boas au club portugais : "L'OM est un club qu'on connait bien. Marseille évolue dans un championnat supérieur à la Liga portugaise. Ils ont des matchs intéressants chaque semaine, et ils n'ont pas joué ce week-end, donc ils ont eu plus de temps pour se préparer, ce qui leur donne un avantage. Ils ont un aussi un entraîneur qui a déjà remporté la Ligue Europa, qui a gagné des titres et qui est reconnu comme l'un des meilleurs de la profession."

"Il a des internationaux évoluant dans plusieurs équipes nationales, notamment en France. Nous allons affronter un adversaire coriace. Sans perdre de vue l'objectif de gagner ce match, ces chiffres sur les débuts de l'OM ne doivent surtout pas nous induire en erreur."