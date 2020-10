Conçeicão tacle Guardiola

Le match entre Manchester City et le FC Porto a livré une belle bataille sur le terrain, les Mancuniens l'ont emporté 3 buts à 1 sur les visiteurs. Mais ce n'était pas le seul duel du jour, en effet les deux coachs respectifs ont échangé à plusieurs reprises.

Après le match, Sérgio Conceição est revenu sur l'attitude du technicien espagnol. Et le coach portugais n'a pas mâché ses mots.

"L'attitude de Guardiola et de son banc n'était vraiment pas correcte. Il s'était plaint du banc de Porto, mais si un banc devait se plaindre, c'est bien le mien. (…) En plus de la manière dont il s'est adressé à mes joueurs et aux arbitres, il a aussi parlé de notre pays et ce n'étaient pas de bonnes paroles pour le pays", a-t-il lâché à l'issue du match.