Jean-Michel Aulas enchaîne les tweets et pointe du doigt différents dirigeants du football français depuis les derniers jours, plus le plus grand plaisir (ou pas), des internautes.

Le président de l'Olympique Lyonnais a proposé de reprendre le classement de la saison dernière de Ligue 1 si le championnat était dans l'impossibilité de reprendre cette saison en raison du coronavirus. Une proposition qui arrangerait bien les affaires de son club, qualifié pour la Champions League la saison dernière, et qui en est bien loin aujourd'hui.

Et évidemment, cela a provoqué la colère de certains dirigeants, dont Eyraud, le président de l'Olympique de Marseille, qui n'y voit qu'une proposition "opportuniste" de la part du président Aulas.

Le Lyonnais ne lâche rien et a même ressorti l'article dans lequel Jacques-Henri Eyraud "proposait" une nouvelle règle pour que certains bus comptent double. Le journaliste, Pierre Ménès, lui a prié de se concentrer sur des choses plus importantes.

"Jean-Michel, vous allez nous faire un best of en plus. Concentrons-nous sur des choses plus graves", a demandé le journaliste de 'Canal+'.