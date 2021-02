Conte attaque Alexis SÃ¡nchez pour son manque de buts

Antonio Conte, entraîneur de l'Inter Milan, a exigé plus de buts au Chilien Alexis Sánchez en considérant que "les chiffres n'ont pas de pitié" et doivent être plus précis quand on a des occasions de marquer. C'est ainsi qu'il l'a vu après le match de coupe perdu mardi soir contre la Juventus.

"Je ne sais pas si Alexis était fatigué. Il a essayé de donner le meilleur de lui-même, mais il doit aussi avoir plus de punch quand il s'agit de tirer, car les chiffres n'ont aucune pitié", a déclaré Conte à la fin de la demi-finale aller de Coupe d'Italie, perdue 1 à 2.

"Pour les attaquants, les chiffres parlent, et les chiffres doivent être plus importants pour Alexis", a ajouté l'entraîneur italien.

Alexis, 32 ans, a marqué 2 buts en 21 apparitions cette saison entre la Serie A, la Ligue des champions et la Coupe d'Italie.

Les deux ont été inscrits en novembre en l'espace d'une semaine : contre le Torino le 22 novembre et Sassuolo six jours plus tard.

L'année dernière, lors de sa première saison à l'Inter, où il est arrivé après avoir quitté Manchester United, il a marqué 4 buts en 32 apparitions.

Alexis a débuté le match de mardi à la place du Belge Romelu Lukaku, suspendu après une altercation avec le Suédois Zlatan Ibrahimovic en quart de finale de la Coupe d'Italie la semaine dernière.