Conte veut prolonger le contrat d'Ashley Young pour la saison 2020-21

En janvier dernier, Ashley Young s’était engagé pour six mois avec l’Inter Milan.

Mais avec la crise liée au coronavirus, le championnat italien - qui doit reprendre ses droits le 20 juin prochain - devrait se terminer au milieu de l’été.

Afin que l’international anglais puisse boucler la saison avec l’équipe, les dirigeants de l’Inter lui auraient offert une extension selon les informations du 'Daily Telegraph'.

La formation de Serie A aimerait par ailleurs prolonger le contrat du latéral pour la saison 2020-21.

Depuis son arrivée en Lombardie, Young a été présent pour cinq des six matchs disputés par l'Inter sur la période, marquant un but, et délivrant une passe décisive.