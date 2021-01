Conte en veut plus d'Eriksen

Antonio Conte ne veut pas que Christian Eriksen joue dans son équipe juste pour tirer des coups-francs. C'est ainsi qu'il a parlé pour donner au Danois, qui a vécu son premier moment de gloire depuis longtemps avec l'Inter, un peu d'attention.

C'était en Coupe d'Italie, lors du derby remporté 2-1 contre Milan. Le milieu de terrain est entré en jeu à la 88e minute et a fini par marquer le coup franc de la victoire à la 97e minute. C'était une bonne façon de se racheter, mais pas pour Conte.

En conférence de presse d'avant-match contre Benevento, l'entraîneur "nerazzurro" a été interrogé sur Eriksen pour savoir si ce but pouvait changer quelque chose à sa situation. Et l'entraîneur en a profité pour avertir à nouveau le joueur qu'il lui en faut plus.

"Il n'y a qu'au rugby qu'il y a des joueurs qui sortent du banc de touche pour marquer des buts. J'espère qu'Eriksen pourra également nous aider dans d'autres situations de jeu. Il peut être une arme supplémentaire pour nous, mais un joueur ne peut pas être sur le terrain juste pour marquer des coups-francs", a-t-il déclaré.

Il reste des heures pour terminer un mercato dans lequel Eriksen avait demandé à quitter l'Inter. Mais en fin de compte, il n'y aura pas de changement pour lui avant l'été, ce que Conte lui-même a confirmé : "Il ne partira pas parce que nous ne signerons personne, donc nous ne le laisserons pas partir".