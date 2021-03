"Continuer à Arsenal ? La stabilité, c'est la clé..."

L'avenir d'Odegaard n'est pas tout à fait clair. Il appartient au Real Madrid, mais le journaliste Fabrizio Romano rapporte qu'Arsenal fera tout son possible pour prolonger son prêt au-delà de la fin de cette saison.

Ses performances sous les ordres d'Arteta sont plutôt bonnes. Une partie de la presse souligne déjà qu'il a fait plus pour l'équipe "qu'Özil en cinq ans", et c'est pourquoi sa continuité est appréciée. Odegaard en sera la clé.

"Je n'ai pas pensé à ce qui se passera en été. Mon contrat avec Arsenal court jusqu'à la fin de la saison. Nous verrons ce qui se passe. J'ai déjà dit des choses que je maintiens : stabilité et développement sont les mots clés", a déclaré le Norvégien au média 'VG'.

Le dernier mot reviendra à Zidane, qui n'a guère compté sur lui lorsqu'il l'a eu dans ses rangs. Odegaard, à Londres, est heureux pour le moment, mais l'appel du Real Madrid serait un point clé de l'opération.

En outre, Odegaard n'a pas tari d'éloges sur Arteta : "Très bien. Il est incroyable. J'ai beaucoup à apprendre de lui. Je dois juste aiguiser mes oreilles et être attentif. Il est fantastique", a-t-il souligné, avant d'ajouter qu'il "s'est amélioré depuis le début".

"J'ai l'impression de m'être adapté rapidement et d'avoir compris comment nous jouons. Je manquais de forme et de confiance en moi. Plus je jouais, plus je m'améliorais. C'est une courbe ascendante", a conclu le Norvégien dans cette interview.

Asked Ødegaard about long-term future:



"Haven't thought about what'll happen in summer. Deal with Arsenal is until the end of season. We'll see what happens this summer. I've said things before that I still stand for: Stability and development are key words." #RealMadrid #AFC pic.twitter.com/KlZfq6hcUh