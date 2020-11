"Contre Liverpool, vous ne pouvons pas vous permettre de perdre"

Liverpool et Manchester City se retrouvaient à l'Etihad Stadium en Premier League ce samedi mais les deux équipes se sont finalement quittées sur un match nul (1-1).

La vingtième confrontation entre Pep Guardiola et Jürgen Klopp dans leur carrière d'entraîneur s'est soldée sur un match nul, un résultat jugé équitable par Pep Guardiola.

"Cela a été un match serré. Ils ont bien commencé, nous avons concédé un but et un penalty comme contre Leicester. En deuxième période, nous avons eu des occasions plus nettes mais le match nul est équitable", a jugé Pep Guardiola au micro de 'Sky Sports'.

L'entraîneur de City a tout de même regretté le penalty manqué par son capitaine Kevin de Bruyne : "Nous avons marqué un beau but mais malheureusement, nous avons raté un penalty. Contre un adversaire du calibre de Liverpool, si vous ratez un penalty, vous vous rendez la tâche plus difficile. Contre un concurrent comme Liverpool, vous devez essayer de gagner mais vous ne pouvez pas vous permettre de perdre."