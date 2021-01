Copa Sudamericana 2020: victoire finale du Defensa y Justicia de Crespo

La formation de la ville de Florencio Varela, dans la région de Buenos Aires, remporte ainsi son premier titre international, dans cette compétition qui est l'équivalent sud-américain de la Ligue Europa.

Les buts ont été marqués par Adonis Frias (34e), Braian Romero (62e) et Washington Camacho (90e+2), dans un stade Mario Kempes à huis clos, en raison de l'épidémie de coronavirus, mais en présence de centaines d'invités, comme les présidents de la Confédération sud-américaine (Conmebol) Alejandro Dominguez et de la fédération argentine (AFA) Claudio "Chiqui" Tapia.

"Cette finale restera dans les mémoires", a dit Crespo, ancien buteur de l'équipe d'Argentine et notamment de clubs italiens (Parme, Lazio, Inter, l'AC Milan, Genoa), en conférence de presse. "Le match que ces gars ont accompli était fou de générosité, de bravoure, de courage... Il n'y a pas de plus grande joie que de jouer comme nous l'avons fait et d'obtenir le résultat que nous avons obtenu".

Cette victoire permet à Defensa y Justicia de se qualifier pour l'édition 2021 de la phase de groupes de la Copa Libertadores (équivalent de la Ligue des champions européenne) et de disputer la Supercoupe sud-américaine contre le vainqueur de la Libertadores.

La finale de l'édition 2020 de la plus prestigieuse compétition sud-américaine de clubs se dispute samedi prochain entre les deux clubs brésiliens de Palmeiras et Santos, au Maracana de Rio de Janeiro.