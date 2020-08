Coquelin quitte Valence et signe à Villarreal pour quatre saisons

"Le Villarreal CF a trouvé un accord avec le Valence CF pour le transfert du footballeur Francis Coquelin, qui jouera pour le club jaune durant les quatre prochaines saisons", a annoncé le club de Villarreal dans un communiqué diffusé ce mercredi à la mi-journée.

Le montant du transfert n'a pas été précisé mais, selon la presse spécialisée, il s'élève à huit millions d'euros.

Avec Valence, où il a évolué ces deux dernières saisons, Coquelin a disputé 89 rencontres au total (1 but et 3 passes décisives), et a notamment soulevé la Coupe du Roi en 2019. Il a été très utilisé cette saison, avec 36 rencontres disputées (dont 6 en Ligue des champions).

Il quitte donc le club valencien et fait 60 km vers le nord pour rejoindre le "Sous-marin jaune" Villarreal, avec qui il disputera la Ligue Europa la saison prochaine.

Véritable globe-trotter du football européen connu pour son physique solide, Coquelin est auparavant passé par Laval, Lorient, Arsenal (avec qui il a gagné deux coupes d'Angleterre et deux Community Shields), Fribourg et Charlton.

Le joueur sera officiellement présenté à la presse jeudi à 12h00 (heure de Paris), au stade de la Ceramica de Villarreal.