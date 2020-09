Cornet ne ferme pas la porte à un départ

Dans une période difficile en championnat, Lyon pourrait voir l'un de ses joueurs quitter l'effectif. Après plusieurs départs côté lyonnais, Maxwel Cornet pourrait être le prochain joueur à quitter le club rhodanien.

Si Memphis Depay, Houssem Aouar et Moussa Dembélé sont les noms qui revienent le plus lorsque l'on évoque un départ du côté de Lyon, c'est finalement Cornet qui pourrait être transféré.

Annoncé il y a quelques semaines vers Wolfsburg, le joueur n'a pas exclu un départ avant la fin du mercato : "Dans cette période, tout est possible. On est dans une période compliquée avec le Covid. Financièrement, je ne sais pas si le club a besoin de vendre... Tout est possible".

Pour rappel, depuis son arrivée chez les Gones, Cornet a disputé 214 matchs pour 47 buts.