"Corona a décliné une offre du Barça"

En 2013, le Mexicain Jesús Corona fait le grand saut et rejoint l'Europe, il intégre les rangs du Twente, aux Pays-Bas, mais l'histoire aurait pu être différente...

"Corona a refusé une offre du FC Barcelone. Il était à Monterrey et Zubizarreta est venu me voir, disant qu'ils étaient intéressés. L'objectif serait de l'intégrer dans l'équipe B, afin d'ouvrir la voie à une éventuelle arrivée dans l'équipe principale par la suite. Cependant, Jesús m'a dit qu'il préférait jouer dans la première équipe, alors nous sommes allés à Twente", a déclaré Matias Bunge à 'ABC'.

Cependant, l'adaptation au football européen n'a pas été facile pour le joueur de Porto.

"C'était un très grand changement et il l'a ressenti. En fait, il y a eu un moment, toujours dans la première saison, où l'entraîneur de Twente est venu me dire qu'il devait faire plus d'efforts, sinon il irait en deuxième équipe. Cela s'est produit à la fin, mais il s'est démarqué dans la deuxième équipe et là, ils l'ont refait jouer en première équipe", a-t-il conclu.

Rappelons que Jesús Corona a passé deux saisons à Twente (2013 à 2015), et a marqué 13 buts en 51 matchs pour l'équipe première. Lors de son bref passage dans l'équipe B , il a marqué deux buts en cinq matches.