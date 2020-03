À Metz, on ne sait pas encore quelle stratégie adopter

Ce n'est un secret pour personne, bien au-delà de la simple sphère du football, c'est quasi l'Europe toute entière qui est à l'arrêt suite à la propagation ultra-rapide du nouveau coronavirus. Dans ces conditions exceptionnelles, et alors que le championnat de France est suspendu, le FC Metz ne sait pas encore quelle stratégie adopter en début de semaine prochaine par rapport à son équipe professionnelle. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le président du club, Bernard Serin.

"Nous en sommes encore au stade de la réflexion. On ne sait pas encore combien de temps la suspension du championnat va durer. Or on sait qu'en cas d'arrêt des entraînements comme c'est le cas lors des intersaisons, il faut aux joueurs entre quatre et six semaines pour totalement relancer la machine. C'est un paramètre qu'on doit prendre en compte", a en effet déclaré le dirigeant, dans les colonnes du quotidien le 'Républicain Lorrain', ce samedi.

"D'un autre côté, il convient de ne pas négliger le fait qu'un entraînement réunit à chaque fois une quarantaine de personnes. On va donc y réfléchir durant le week-end. Les joueurs seront convoqués lundi. On leur fera part de la décision, la question n'est pas tranchée... Ce sont les matches qui sont arrêtés, pas le travail au sein du club, dans sa partie professionnelle en tout cas", a ensuite ajouté Bernard Serin. Pour l'heure, c'est bien le flou qui prédomine chez les Grenats.