Quatre cas positifs de plus Ã  Fuenlabrada

"Cet après-midi (jeudi) quatre cas supplémentaires de COVID-19 ont été recensés, et le diagnostic d'un cinquième est en train d'être précisé à l'heure où l'on rédige ce communiqué, mais il en présente les symptômes", a indiqué le club de Fuenlabrada dans un communiqué diffusé jeudi en début de soirée.

"En l'absence de confirmation des tests réalisés par les autorités sanitaires régionales de Galice, le nombre de personnes infectées qui ont réalisé le voyage à La Corogne s'élèverait à dix, en plus des quatre personnes qui sont restées à Madrid", a ajouté le club.

Selon le quotidien sportif espagnol As, les joueurs, confinés à La Corogne (nord-est de l'Espagne) depuis lundi, ont été soumis ces dernières heures à deux nouveaux tests, l'un réalisé par LaLiga, l'autre par les autorités sanitaires régionales galiciennes.

Lundi, Fuenlabrada devait affronter La Corogne dans le cadre de la dernière journée de deuxième division espagnole. Mais le match a été repoussé au 30 juillet sur décision conjointe de la Ligue professionnelle (LaLiga), de la fédération espagnole (RFEF) et des autorités sanitaires, après la découverte de plusieurs cas positifs au sein du club de la banlieue de Madrid.

Hormis un joueur et trois membre du staff, qui ont appris qu'ils étaient contaminés et qui ont été séparés du groupe avant de monter dans l'avion selon 'As', toute l'équipe a fait le déplacement à La Corogne, avant d'apprendre sur place que leur match était repoussé... contrairement à tous les autres matches de la dernière journée, maintenus, ce qui a provoqué un tollé général en Espagne.

Cette rencontre revêt de gros enjeux puisque Fuenlabrada peut encore se qualifier pour les play-offs d'accession à la première division s'il fait au moins match nul contre le "Depor", ce qui pourrait éjecter Elche des places qualificatives (3e à 6e places).

Le staff et tous les joueurs négatifs avaient bon espoir de rentrer chez eux prochainement. Mais ce retour, ainsi que la tenue du match reprogrammé le 30 juillet, pourraient être compromis par la découverte de ces nouveaux cas.