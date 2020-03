Alors que les mesures prises pour combattre l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement, et notamment en Italie où le virus se fait le plus virulent en Europe, les joueurs de football sont forcément impactés.

Pour la plus plupart condamnés à rester à leur domicile par mesure de précaution, en attendant une amélioration globale de la situation, certains n'hésitent pas à faire passer des messages de prévention. Dernier en date, Blaise Matuidi, le Français de la Juventus Turin.

"Dans cette période difficile pour nous tous, je voulais simplement vous inviter à bien suivre les recommandations officielles et à prendre grand soin de vous et des vos proches", a d'abord écrit l'ancien du PSG et de l'AS Saint-Etienne, via son compte Instagram personnel.

"Beaucoup de courage et un immense merci à toutes les infirmières, infirmiers et au corps médical, force à vous", a ensuite ajouté le Champion du Monde 2018 avec l'Equipe de France. Des mots qui peuvent sembler anodins, mais qui auront certainement leur influence, au vue de la notoriété de Blaise Matuidi.