Boy de la Tour "convaincue" que la Ligue 1 ira à son terme

Ce vendredi, le président lyonnais a estimé dans une interview au 'Monde' que la saison de Ligue 1 devrait être déclarée "blanche" face à l'incertitude qui pèse sur les dernières journées de compétition.

Ce samedi, la présidente de la Ligue, Nathalie Boy de la Tour a affirmé sur Bein Sport qu'une telle décision n'est pas à l'ordre du jour, se disant "convaincue" que le championnat serait en mesure de reprendre pour aller à son terme. Les paroles de Jean-Michel Aulas "n'engagent que lui", a-t-elle tout d'abord estimé.

Avant de poursuivre : "Cette décision n'est pas celle qui est arrêtée par le conseil d'administration (de la Ligue), ça n'a même pas été abordé. (...) Il est vraiment beaucoup, beaucoup trop tôt aujourd'hui pour pouvoir imaginer quoi que ce soit. Bien entendu, on travaille sur tous les scénarios. Là, je vous le dis et je le répète : à un moment, ce n'est pas la décision d'une personne. Le football, c'est la solidarité entre les 40 clubs (professionnels) et les acteurs du foot."