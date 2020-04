Caïazzo : "La reprise ? Hors de question de forcer la décision"

Rien ne permet aujourd'hui de dire quelle sera l'issue du championnat de France, à l'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus. "Le bureau de la Ligue dit de ne pas forcer l'arrêt ou la reprise. Il est hors de question de forcer la décision, surtout pour des raisons sanitaires", a déclaré Bernard Caïazzo à l'AFP.

"C'est d'ailleurs beaucoup trop tôt. Les Belges ont pris cette décision (d'arrêter leur championnat définitivement), mais l'UEFA dit qu'il faut que les vhampionnats continuent, sinon il n'y aura pas d'inscription en Ligue des champions ou en Ligue Europa."

Le président du syndicat Première Ligue a également laissé entendre que le championnat pourrait ne pas aller à son terme, mais que cela dépendrait de l'évolution de la situation sanitaire. "Après, ce sont des problèmes de santé. Si on ne peut pas terminer, c'est une autre histoire. On peut terminer le 3 août au plus tard. On ne sait pas quelle sera la décision prise, une saison blanche, ou pas, ou autre chose.

"Nous, à l'AS Saint-Étienne, il est clair que nous souhaitons terminer le championnat, surtout avec la finale de la Coupe de France. Mais pas au prix de la santé de quiconque, joueurs ou environnement. Ce n'est pas une question financière mais une question de santé."