Coronavirus : Ceferin appelle au calme pour l'Euro 2020

Aleksander Ceferin a déclaré ce mardi que "le droit des confédérations d'organiser des compétitions continentales est inaliénable", après les rumeurs de remise en cause de l'Euro 2020 en raison de l'épidémie de coronavirus.

Le dirigeant slovène a fait cette déclaration lors de son discours officiel du 44ème Congrès de l'UEFA, qui s'est tenu à Amsterdam, peu après la sortie médiatique de Gianni Infantino, président de la FIFA, qui n'écartait pas une possible annulation de la compétition.

Infantino était présent à Amsterdam, en plus des 55 délégations des associations nationales de l'UEFA et a rappelé que certaines d'entre elles ont dû "prendre des mesures importantes en rapport à l'épidémie", en référence aux matchs reportés en Italie, ou au championnat suspendu en Suisse.

"Tout organisateur d'une compétition doit étudier des mesures et, bien sûr, prendre des décisions. Il est toujours important de coopérer avec les autorités, mais il est également important de ne pas paniquer", a déclaré le Président de la FIFA.

En ouverture du Congrès, lors duquel l'UEFA a approuvé le budget de la saison prochaine, Ceferin a également assuré que "les principes de solidarité, de promotion, de relégation et de ligues ouvertes ne sont pas non plus négociables".

Ceferin a aussi souligné les réussites économiques de l'UEFA avec l'augmentation de son bénéfice de 38% la saison passée, ou encore les audiences toujours un peu plus hautes des compétitions européennes.

"Devrions-nous avoir honte de notre succès ? D'être considéré par beaucoup comme l'organisation sportive la plus importante du monde ?" a-t-il demandé à voix haute.

Enfin, le Président a évoqué les épisodes de racisme vécus ces derniers mois sur certains terrains de football. "Nous devons commencer par appliquer les règles que nous avons déjà, ce serait un bon point de départ", a-t-il déclaré.

Le Congrès a également fait le point sur l'Euro 2020, dont les 100 jours à rebours débuteront mercredi et se tiendra dans 12 stades européens pour célébrer le 60e anniversaire de la compétition.

Le match inaugural, Italie-Turquie, se jouera à Rome au Stadio Olimpico, le 12 juin alors que la finale se jouera à Wembley le 12 juillet.