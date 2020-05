Ceferin cite la Bundesliga en exemple

Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a salué la décision de la Bundesliga de reprendre la compétition le 16 mai prochain et a cité ce championnat comme une référence pour les autres ligues du continent.

"C'est un exemple pour le football. C'est la suite d'un dialogue constructif entre le sport et le politique dans le but de trouver conjointement une solution responsable et sage", a expliqué le boss de l'UEFA dans un communiqué.

"Il est clair pour nous que le football, avec toutes ses émotions, son imprévisibilité et ses joies, doit revenir dans notre vie. Je suis sûr aussi que cette initiative va redonner du courage aux gens", a ajouté Ceferin.