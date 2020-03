Dans le foot chinois, mesures draconiennes et ambition intacte

"Assurer le contrôle et la prévention de l'épidémie d'une part, et se concentrer d'autre part sur la formation et la préparation au combat": tel est le double objectif des mesures résolument "militaires" présentées par la CFA.

"Nos deux mains doivent être fortes et les deux batailles doivent être gagnées", a-t-elle encore précisé sur un ton guerrier qui fait écho aux grandes ambitions de Xi Jinping, qui espère accueillir un jour la Coupe du monde dans son pays.

Les instructions visent aussi bien les clubs chinois, sommés de préciser mardi au plus tard la manière dont ils comptaient les mettre en œuvre, que les sélections nationales masculine et féminine.

Concrètement, la Fédération a donné des objectifs très précis: les équipes devront s'entraîner au minimum seize heures par semaine et atteindre des paliers précis dans divers exercices, et les footballeurs strictement contrôler le taux de graisse dans leur organisme.

"L'entraîneur principal de chaque formation sera la personne directement responsable" d'appliquer les préconisations, a indiqué la CFA. Sur les bancs du pays opèrent plusieurs anciennes gloires du football européen comme le champion du monde italien Fabio Cannavaro ou le technicien espagnol Rafael Benitez, vainqueur de la Ligue des champions en 2005 avec Liverpool.

Inspections surprises

Des inspections surprises seront menées, dont les résultats seront dévoilés afin d'établir un classement et de forcer les moins zélés à rattraper leur retard.

Les consignes de la CFA ont été transmises alors que le championnat chinois, censé débuter à la fin du mois de février, a été reporté sine die en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus.

La Chine, d'où est partie l'épidémie, a recensé plus de 80 700 cas de Covid-19. La maladie a causé la mort de 3 136 personnes dans le pays selon les autorités.

Mais les instructions transmises vendredi, dont la Fédération s'est rendue coutumière ces dernières années, ne sont manifestement pas justifiées que par le nouveau coronavirus.

La CFA a d'ailleurs admis que ces consignes strictes devaient contribuer à réaliser les rêves de grandeur de Xi Jinping.

Depuis 2017, le président chinois, fan de football, a régulièrement annoncé son intention de voir la Chine, qui ne s'est qualifiée qu'une seule fois pour la Coupe du monde en 2002, devenir un jour l'un des pays les plus performants de la planète dans ce sport.

Les joueuses chinoises ont déjà disputé la finale du Mondial en 1999, et chez les hommes, le pays a notamment obtenu l'organisation de la Coupe du monde des clubs en 2021 et de la Coupe d'Asie en 2023.

Retour de bâton

Sous l'impulsion du président Xi, les écoles et les terrains de football se multiplient. En 2016 et 2017, les clubs de la Super League chinoise ont sorti le chéquier pour s'attirer les services d'entraîneurs et de joueurs de renom.

Quelques années après le lancement des grands projets de Xi Jinping, la sélection masculine végète cependant à la 76e place du classement Fifa et plusieurs clubs ont connu un retour de bâton.

Tianjin, dont l'ancien propriétaire Quanjian a par exemple recruté le milieu belge Axel Witsel et Cannavaro sur son banc, et fini à la 3e place du championnat en 2017, est aujourd'hui à vendre.

Gratuit, le club serait par ailleurs criblé de dettes et a vu Witsel filer à Dortmund. Fabio Cannavaro est toujours en Chine, mais sur le banc de Guangzhou Evergrande.

L'entraînement "militaire" prôné vendredi par la CFA sonne donc comme une tentative de redonner du souffle aux ambitions chinoises.

Par le passé, les clubs et les sélections ont déjà envoyé de jeunes footballeurs dans des camps de l'armée, pour réaliser des exercices et "éduquer" leur pensée.

L'organisation de la Coupe du monde est "un rêve pour de nombreux Chinois", affirmait en juin 2017 le ministère des Affaires étrangères. Reste à voir si le coronavirus sera un catalyseur inattendu de ces ambitions, ou un nouveau contretemps.