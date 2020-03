De Gea remercié pour son don de 300 000 euros

La présidente régionale de la ville de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a remercié David de Gea pour son aide dans la lutte contre le coronavirus alors que le gardien de Manchester United a fait un don de 300 000 euros.

"Merci, David de Gea !, a-t-elle écrit sur Twitter. La grande aide que vous avez apportée à @comunidadmadrid sera essentielle pour combattre le Covid-19. Eternellement reconnaissants et fies de vous."

Pour rappel, il y a eu plus de 529 000 cas de coronavirus dans le monde, avec près de 24 000 décès. L'Espagne a été durement touchée par le coronavirus, signalant plus de 57 700 cas et 4 365 décès.