Denoueix offre sa médaille aux enchères, les supporters la lui rendent

L'initiative était partie de Cyril Dumoulin, gardien de l'équipe de France de handball et du HBC Nantes, qui a profité du début de la quarantaine pour mettre de l'ordre dans ses affaires et commencé le 26 mars à offrir les tenues d'entraînement ou de compétition qu'il n'utilise plus aux enchères sur les réseaux sociaux au profit du personnel médical du CHU de la ville.

Le succès, immédiat, a fait boule de neige : d'autres sportifs de la région puis bien au-delà lui proposent des maillots, crampons, ballons, fanions... Des particuliers offrent aussi leurs maillots de collection. Lundi matin, son compteur dépassait les 17.000 euros.

Vendredi soir, il avait annoncé tout ému le lot du jour: la plaque de champion de France 2001 des Canaris, offerte par l'architecte titre, "Monsieur Denoueix". "J'ai moi-même hésité à accepter devant l'ampleur du symbole, mais il n'en a pas démordu, farouchement décidé à aider le personnel médical dans cette crise qui nous touche tous", avait-il écrit.

Stupeur chez les supporters... Si les enchères montent vite à plusieurs milliers d'euros, l'idée s'est dessinée tout aussi rapidement d'organiser une cagnotte en ligne pour que la médaille reste à sa place.

"Parce que Raynald Denoueix a toujours cru avant tout à la force du collectif. Parce que cette plaque fait partie d'un héritage commun. Parce que cette plaque symbolise son travail et la marque qu'il laisse aujourd'hui dans l'histoire du football français... Cotisons-nous tous", lance son initiateur, Antoine Josse, en préambule de la cagnotte parallèle qui s'est clôturée lundi à 21h00.

De Nantes mais aussi d'ailleurs -- y compris des rivaux rennais --, les donations ont afflué de plus de 450 supporters, en un double hommage aux soignants et à l'entraîneur emblématique: "Merci coach, vous méritez de garder votre médaille", "La médaille, tout comme nous, doit rester chez elle", "Merci Raynald"...

Parallèlement, une cagnotte lancée il y a 10 jours par les Ultras de la Brigade Loire pour le personnel soignant dépassait lundi les 20.000 euros.