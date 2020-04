Canal + répond à la LFP et aux présidents de Ligue 1

Les finances des clubs français vont être mises en difficulté dans les prochaines semaines face à la crise du Coronavirus. Le football est à l'arrêt, l'ensemble des clubs est passé en chômage partiel, et pour couronner le tout, ils ne bénéficieront pas du dernier paiement des droits TV, leur source principale de revenu. En effet, Canal + a refusé de procéder à son dernier paiement de la saison, à hauteur de 110 millions d'euros, le 5 avril dernier. Une décision ayant provoqué la colère de la LFP et des présidents de Ligue 1. Mais Maxime Saada a expliqué son choix au micro d'Europe 1.

"Ce qui est prévu, c’est que quand on n’est pas livré, on ne paye pas. On n’a fait qu’appliquer nos droits. Il n’y a aucun lien dans le contrat entre le nombre de matches joués et le paiement. Il y a des échéances et une mécanique juridique qui implique que quand on n’est pas livrés, on ne paye pas. C’est assez classique. Le calcul de la Ligue de Football avec ses approximations et le nombre de matches en plus d’être faux n’est même pas pertinent puisqu’il n’y a rien dans le contrat qui fait le lien avec la mécanique évoquée par la Ligue", a expliqué le président de 'Canal +'.

Maxime Saada pense avant tout à préserver la santé financière de son groupe : "Nous, on n’est pas une banque. Ma responsabilité est d’assurer la pérennité du groupe Canal+ qui lui aussi subit la crise. Nous aussi on est affectés par les offres sport et la perte d’attractivité. De plus, on subit l’arrêt de plein fouet de la publicité. On n’a pas à assurer la trésorerie des clubs de foot français, on applique un contrat et la loi en réalité, c’est assez simple".

"On n’a pas que la Ligue 1. On a 50 droits dans nos 40 pays. On ne va pas discriminer pour la Ligue et pour le football français. Tous les opérateurs ont suspendu les paiements avec la suspension des championnats. C’est un sujet dont tout le monde parle en Italie, en Espagne, en Angleterre et aux États unis. C’est une situation inédite, mais pas exclusive à la France et au championnat français", a conclu Maxime Saada.

Dans les prochains jours, un dialogue va débuter entre les diffuseurs avec la Ligue et avec les 4 présidents de clubs de L1. Néanmoins, le président de la chaîne cryptée n'a probablement pas oublier les récentes déboires entre sa chaîne et la LFP, que ce soit concernant les problématiques de calendrier ou la LFP était passée en force au détriment de Canal +, ou encore sa satisfaction à l'arrivée de Mediapro et lorsque ces derniers l'ont emporté pour les prochains droits TV. Cette fois-ci, Canal + est en position de force et à l'avenir de certains clubs français entre ses mains.