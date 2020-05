Le football reprendra le 21 juin en Russie

Cette annonce intervient alors que la Russie est devenue cette semaine le deuxième pays le plus touché dans le monde par le coronavirus en nombre de contaminations.

"La saison de première ligue reprendra le 21 juin", a indiqué la RFS. "Les matchs restants se dérouleront sans spectateurs, les limitations sur la tenue d'évènements de masse sont toujours en vigueur", a précisé Sergueï Priadkine, président de la Première ligue russe.

"Nous ferons tout pour assurer la sécurité de tous les participants à la compétition", a-t-il ajouté.

La Russie a décidé de lentement revenir sur les mesures de confinement mises en place fin mars, estimant que la situation épidémiologique s'améliorait et que la hausse importante du nombre de cas détectés était le résultat de sa politique de dépistage massif, et non d'une propagation accélérée du virus.

La mortalité en Russie reste, elle, basse comparée à d'autres pays, avec 2418 décès officiellement recensés. Des critiques ont mis en doute la sincérité de ce bilan, accusant Moscou de sciemment sous-estimer le nombre de morts du Covid-19.

De son côté, la Russie a expliqué le faible mortalité d'une part parce qu'elle ne compte que les décès dont la cause première est le nouveau coronavirus, quand d'autres pays comptent la quasi-totalité des morts de patients testés positifs.

Les autorités russes disent aussi que l’épidémie étant arrivée plus tard en Russie, elle a eu le temps de préparer ses hôpitaux et de développer le dépistage.

En Europe, l'Allemagne sera samedi le premier championnat majeur à redémarrer à huis clos. Des championnat plus modestes, de Serbie et de Turquie, vont suivre en reprenant respectivement le 30 mai et le 12 juin.

Le championnat d'Espagne envisage un "retour à la compétition en juin", selon la Ligue espagnole. En Italie, aucune décision sur la reprise ou non du championnat n'a pour l'heure été prise. Pour leur part, la France et les Pays-Bas ont annoncé un arrêt définitif de leurs saisons de football.