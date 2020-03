"Il ne s'agit pas d'en avoir peur, il faut avoir conscience de la situation, en France et en Europe. Personne ne peut avoir les réponses", a lancé le sélectionneur de l'équipe de France après le tirage au sort de la Ligue des nations, compétition honorifique organisée à partir de l'automne. "C'est légitime d'avoir des inquiétudes, mais des décisions seront prises et on ne va pas, aujourd'hui, se projeter".

"Évidemment, les compétitions sportives, et en l'occurrence le football et l'Euro sont concernées. Il n'y a pas de craintes à avoir, mais cela peut évoluer", a ajouté le patron des champions du monde, prêt à "s'adapter" au format inédit de l'Euro-2020, qui aura lieu dans douze pays d'Europe, avec le brassage de population qui en découlera.

Ce format, "je ne sais pas si c'est pire ou pas. Si le championnat d'Europe devait se dérouler aujourd'hui en Italie, je ne suis pas sûr que cela soit mieux. Il est comme ça, on s'adaptera", a évacué le technicien, alors que l'UEFA s'était refusée un peu plus tôt dans la journée à "songer au scénario du pire", par la voix de son président Aleksander Ceferin.

Le Covid-19 a fait 79 morts en Italie, pays d'Europe le plus touché avec au total plus de 2.500 cas selon le dernier bilan mardi soir.