Coronavirus: l'UNFP demande des congés jusqu'au 31 mars pour les footballeurs professionnels

Les deux coprésidents de l'UNFP, Philippe Piat et Sylvain Kastendeuch, ont demandé sur le site internet du syndicat "la mise en congés des joueurs et joueuses sous contrat pour la période du 17 au 31 mars 2020 pour répondre aujourd'hui à la situation extrême rencontrée et vécue par nos adhérents".

Le syndicat entend avec cette proposition gommer les disparités entre les clubs qui ont opté pour cette option des congés payés et ceux qui ont décidé d'avoir recours au chômage partiel, pendant lequel chacun reçoit 84% de son salaire net.

En raison du confinement imposé en France mardi "pour 15 jours au moins", les entraînements collectifs des clubs de Ligue 1, Ligue 2 et Division 1 féminine sont à l'arrêt. L'UNFP juge le mois d'avril "plus propice pour justifier une nouvelle et réelle période d'activité partielle".

L'UNFP estime le scénario d'une reprise mi-mai "selon l'avis général, potentiellement envisageable. C'est, en tout cas, le modèle sur lequel nous travaillons au niveau national et international: une fin des compétitions nationales, en France et ailleurs, pour les femmes comme pour les hommes, au 30 juin 2020".