L'UNFP s'oppose à une reprise de la Ligue dans ces conditions

La reprise de la Ligue 1 dans les prochaines semaines continue de faire débat, alors que le championnat est suspendu depuis la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus. Ce lundi, Sylvain Kastendeuch, co-président de l'UNFP, a publié une tribune dans 'Le Monde' intitulée : "Renonçons à une reprise du championnat de football dans ces conditions".

La principale crainte, déjà évoquée ces derniers jours par de nombreux acteurs du football, est celle des blessures après une telle interruption et au vu du calendrier démentiel qui attendrait les joueurs. "L’analyse médicale menée par l’UNFP et la Fifpro alerte sur les risques physiques élevés en cas de matchs organisés tous les trois jours après une si longue période d’arrêt", écrit-il ainsi.

"Ces risques doivent-ils être pris ? La question mérite d’être posée, car c’est un enjeu véritable pour les joueurs, pour leur carrière, au-delà, pour l’ensemble de la filière et, surtout, pour le spectacle que le football pourra offrir. Sera-t-il en mesure de répondre aux attentes, d’autant plus en ces temps difficiles? Nous devons y réfléchir collectivement."

L'intéressé se prononce également contre l'organisation de matchs à huis-clos, option qui semble inévitable dans un premier temps si le football devait reprendre avant l'été. "Quel sens les footballeurs pourront-ils donner à leur activité sur le terrain s’ils ne peuvent l’exercer en présence de supporteurs au plus près d’eux ?"

Abandonner l'idée de finir cette saison pour mieux réussir la prochaine ?

La tribune estime également qu'il vaut mieux ne pas remettre en cause le bon déroulement de la saison prochaine (calendrier retardé, joueurs en méforme au vu de l'obligation d'enchaîner les deux saisons, etc).

"L’urgence économique ne doit pas prendre le pas sur l’impératif de santé publique, affirme encore Kastendeuch. Renonçons à une reprise du championnat dans ces conditions. Reprise qui serait précipitée et dangereuse.

"Rassemblons dès aujourd’hui les conditions d’une prochaine saison réussie et exemplaire de ce football que l’on aime tant. Acceptons l’idée d’une forme de destruction créatrice, engendrée par cette crise. Osons le grand pont, nous en sommes tous capables.

"Pour permettre à nos talents de continuer à briller, il me semble plus raisonnable, plus juste et plus vertueux de faire, aujourd’hui, le choix de la raison, pour que demain nous puissions à nouveau faire celui du cœur."