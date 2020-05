La FIFA veut organiser un match pour récolter des fonds

La FIFA, qui a déjà apporté une contribution de 10 millions de dollars (9,2 millions d'euros) à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), veut cette fois organiser via sa fondation un match pour récolter des fonds au bénéfice "d’Access to COVID-19 Tools (ACT), une initiative mondiale qui vise à accélérer le développement, la production et un accès international équitable aux technologies sanitaires essentielles pour lutter contre le coronavirus (diagnostic, traitement, vaccin)", a précisé la FIFA dans un communiqué.

Ni la date ni le lieu possibles de cette rencontre n'ont été précisés alors que la pandémie de coronavirus qui a déjà fait plus de 300 000 morts et paralysé le sport mondial, impose encore de nombreuses restrictions aux déplacements.

"Nous nous engageons à organiser un événement mondial pour lever des fonds, dès que la situation sanitaire le permettra, même si nous devons encore patienter quelques mois", a expliqué Gianni Infantino, président de la FIFA, cité dans le communiqué.

"Plusieurs scénarios et projets sont actuellement à l'étude", a ajouté l'ancien international français Youri Djorkaeff, président de la Fondation FIFA.