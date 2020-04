La FIFPro s'inquiète de la santé mentale des joueurs

Au repos forcé à cause de la pandémie de coronavirus, le monde du football s'adapte comme il peut à cette situation inédite à laquelle il n'était, forcément, pas préparé.

Premiers concernés, les joueurs, confinés à leur domicile, privés de leur activité professionnelle, mais contraints de continuer à s'entretenir physiquement dans le cas d'une reprise des championnats. Une situation qui pourrait causer des problèmes de santé mentale selon la FIFPro.

"Cela peut entraîner de gros problèmes"

En effet, la fédération internationale des syndicats de joueurs a alerté jeudi sur les risques de voir certains joueurs professionnels souffrir de troubles psychologiques, engendrés par le confinement.

Et pour cause, ces derniers seraient plus exposés à de potentielles complications. "Ils sont constamment sous pression, vivent dans une maison de verre et doivent performer. Cela les rend plus vulnérables", explique la FIFPro, ayant aussi une pensée pour les joueurs bloqués dans des pays étrangers.

"Ils sont dans un pays étranger, loin de leur famille, habitués à une grande frénésie et en ce moment sont confrontés à la solitude. Un jour tu es un héros, le lendemain tu es oublié. C'est très difficile à gérer. Et, dans de nombreux cas, cela peut entraîner de gros problèmes", a aussi expliqué le syndicat.