La Lazio, entre rêve de titre et vieux cauchemar. AFP

Avec son président prêt à se faire virologue et vantant l'histoire romaine "faite de pain et de jeux", la Lazio Rome s'acharne à faire reprendre le championnat d'Italie malgré le coronavirus. En jeu : un scudetto et la peur de revivre un cauchemar vieux de 105 ans.