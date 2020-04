La LFP voudrait commander 50.000 tests avant la reprise de la Ligue 1

À priori, le football français devrait bien être concerné par les mesures de déconfinement annoncées par le gouvernement pour le 11 mai prochain. Les clubs professionnels de Ligue 1 et Ligue 2 pourraient même reprendre l’entraînement le jour même !

Par la suite, la mi-juin tient toujours la corde pour une éventuelle reprise de la compétition. Évidemment, tout cela reste suspendu à l’évolution de la pandémie. Mais dans tous les cas, aucune retour ne sera officialisé tant que les joueurs n’auront pas été testés au coronavirus.

D’après RMC sport, la LFP "étudie la possibilité de commander des tests", et Le Parisien va plus loin en parlant de 50.000 kits pour dépister joueurs et staffs. Pour l’instant, aucune commande n’a été passée, mais il le faudra bien pour espérer reprendre un jour.

Le problème, c’est que les tests se font rares en France. Certains hôpitaux en manquent, et l’opinion publique pourrait ne pas apprécier d’en voir 50.000 mis à disposition du football. D’autant plus que leur efficacité reste à prouver. À priori, ils seraient fiables à 60 ou 70 %. Vous l’aurez compris, le ballon rond hexagonal reste dans le flou, mais il avance petit à petit…