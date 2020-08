La mise au point du MHSC

Si la Ligue 1 s'apprête à reprendre ses droits après plus de cinq mois de trêve forcée, la crise sanitaire est toujours d'actualité. En cette période estivale, le Covid-19 n'a absolument pas disparu, et poursuit sa propagation sur le territoire français. En témoignent les cas recensés dans les clubs tricolores ces derniers jours.

Concerné, Montpellier a par exemple été contraint d'annuler son match amical face à l’OM en raison de cas positifs. Ce jeudi, le club a fait le point sur sa situation. "Depuis le début de la crise sanitaire, le MHSC a mis en place toutes les mesures nécessaires afin de sécuriser l’ensemble de ses salariés. Deux cas ont été recensés pendant le confinement, un à la reprise, un début juillet et un consécutif au match contre Strasbourg du 28 juillet dernier. Les 4 premiers cas étaient isolés les un des autres. Pour le cinquième, des tests pratiqués demain vendredi détermineront si le match contre Strasbourg a créé d’autres cas au sein du groupe", écrit d'abord le club héraultais, via un communiqué.

"Le MHSC tient à rappeler que l’ensemble des joueurs, staffs, dirigeants ont été testés avec la plus grande rigueur avant chaque rencontre amicale dans le respect de ses joueurs et l’adversaire. D’ailleurs au-delà des matchs amicaux les joueurs et le staff ont été régulièrement testés depuis la reprise afin de connaître l’état sanitaire à l’instant-T. Le MHSC a pris note que notre adversaire Strasbourg n’a pas refait de tests avant de nous affronter et dénombre aujourd’hui 9 cas au sein de son effectif. Le MHSC est aujourd’hui la première victime de la situation qui oblige un joueur à être isolé du groupe et deux matchs de préparations annulés, en attendant les résultats des tests de demain pour être sûr que l’ampleur n’est pas plus importante au sein de notre effectif", précise ensuite l'équipe entraînée par Michel Der Zakarian.



Si l'effectif professionnel est donc impacté, les jeunes joueurs du club le sont eux aussi. De manière malheureusement plus significative. "Des jeunes joueurs du MHSC qui participaient à un stage d’avant-saison à Mende ont tous été placés à l’isolement sur site par les autorités compétentes de Lozère à la suite de tests positifs. Les cas positifs ont été séparés des cas négatifs mais tout le groupe est concerné par la mise à l’isolement à Mende (...) À ce jour : un cas dans l’effectif professionnel placé en quatorzaine, un cluster à Mende géré par la Préfecture et l’ARS de Lozère, des tests effectués régulièrement par l’ensemble des équipes, le port du masque obligatoire dans l’ensemble des structures du club et des mesures sanitaires appliquées par l’ensemble des collaborateurs", précise Montpellier. Une situation qui n'incite guère à l'optimisme...