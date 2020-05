La reprise aux Îles Féroé

La première fédération membre de l'UEFA à reprendre sa ligue nationale sera celle des Îles Féroé, qui pour rappel, n'ont signalé aucun décès dû au coronavirus. En effet, la Biélorussie n'a jamais arrêté le sien.

La Première Division locale ne compte que 10 équipes et la reprise est prévue dès ce samedi 09 mai. Les matches de cette petite ligue pourraient d'ailleurs être diffusés à l'étranger, comme l'a confié Roin Schroter, président de la commission des compétitions de la Fédération des Îles Féroé

"Il y a eu un certain intérêt international pour notre ligue et c'est nouveau pour nous, mais nous avons une très bonne ligue et beaucoup de joueurs étrangers de Suède, de Norvège, du Danemark et de Serbie", a-t-il dit.

Un intérêt certainement décuplé par cette reprise précoce de la ligue.