Le foot espagnol sous la menace d'une deuxième vague

Alors que les clubs qui ne jouent plus les compétitions européennes reprennent doucement le chemin des entraînements pour préparer le début de la saison 2020-2021 le 12 septembre, les cas de Covid-19 pullulent : pour l'heure, une quarantaine de nouveaux cas chez les joueurs ou au sein des staffs ont été annoncés dans une quinzaine de clubs professionnels depuis le début du mois d'août.

Parmi eux, une demi-douzaine de formations de première division, sans compter les deux cas positifs déplorés par le promu Huesca, le cas détecté par Majorque et un autre par l'Espanyol, tous deux relégués.

LaLiga, "sereine mais vigilante"

"De la tension dans le calme. C'est ainsi que l'on pourrait décrire l'état d'esprit des organisateurs du football professionnel espagnol", a résumé vendredi le quotidien 'El Español', qui publie un état des lieux intitulé : "LaLiga, sereine mais vigilante après les nouveaux cas : 37 positifs au Covid-19 dans le football professionnel" espagnol.

L'Athletic Bilbao a par exemple annoncé avoir détecté six cas jeudi, dont l'international espagnol Iñaki Williams ou la jeune pépite Oihan Sancet. Et tremble toujours : le club basque attendait encore samedi les résultats des tests complémentaires passés par toute l'équipe, pour avoir une réponse définitive sur le nombre de joueurs atteints.

Le virus ne fait pas de différence: illustres clubs comme formations plus modestes, personne n'y échappe. Juste avant de se confronter à Manchester City en 8e de finale retour de Ligue des champions le 7 août, le Real Madrid a annoncé que son attaquant Mariano Diaz avait été testé positif au coronavirus.

Et alors que son équipe première se trouvait à Lisbonne pour le tournoi final à huit équipes de la Ligue des champions (12-23 août), le FC Barcelone a même annoncé vendredi la contamination du champion du monde français Samuel Umtiti, resté en Catalogne pour soigner son genou gauche. Mercredi, un cas positif avait déjà été décelé : celui du jeune défenseur français Jean-Clair Todibo (20 ans), qui entamait sa pré-saison mais qui n'a toutefois pas été en contact avec le reste de l'équipe non plus.

Outre les deux cas positifs (Sime Vrsaljko et Angel Correa) annoncés par l'Atlético Madrid à 24 heures de s'envoler pour Lisbonne, en plus des cas repérés au sein de l'équipe féminine, les internationaux français Maxime Gonalons (31 ans, 7 sélections) à Grenade et Eliaquim Mangala (29 ans, 8 sél.) à Valence ont également annoncé avoir été testés positif au Covid-19.

Tebas mis à mal

Une recrudescence de cas qui met à mal LaLiga. Alors que l'organe qui gère le football professionnel en Espagne envisageait un retour du public dans les tribunes à hauteur de 30% de la capacité d'accueil des stades pour la saison 2020-2021, cette possibilité semble désormais compromise.

Après avoir réussi le pari d'organiser une fin de championnat express, avec onze journées à jouer en un mois à huis clos et avec un strict protocole sanitaire, Javier Tebas, le président de LaLiga, a ensuite perdu du crédit avec l'affaire Fuenlabrada.

Ce club de D2 a effectué le voyage vers La Corogne pour y disputer son dernier match de championnat avant les play-offs avec plusieurs positifs dans son équipe... Et LaLiga n'a pas suspendu l'intégralité de la dernière journée mais seulement le match en question. Un choix critiqué par une large partie des acteurs du football en Espagne.

Le clivant dirigeant du football professionnel espagnol, sous le feu de la critique, est-il en mesure de lancer le championnat 2020-2021 dans les conditions de sécurité adéquates pour la santé de tous ?

Dans un pays lourdement et encore activement touché par la pandémie, et où le football est une religion, l'exemple de LaLiga sera scruté de près et suivi comme un modèle.